يوم مفتوح بجامعة خليفة 15 فبراير

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عزمها الترحيب بالطلبة المهتمين بالتعرف إلى برامج الجامعة وعائلاتهم في 15 فبراير، وذلك ضمن فعالية «اليوم المفتوح 2020» والتي تنظمها الجامعة سنوياً بهدف إعطائهم الفرصة للتعرف إلى مجموعة البرامج الأكاديمية والبحثية والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعة والاطلاع على مرافق ومختبرات الجامعة الحديثة والمتطورة.

وتوفر الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية بـ 13 برنامجاً للبكالوريوس و16 برنامجاً للماجستير، والتي تتضمن جميعها تخصصات متنوعة وبرنامج (دكتور في الطب) وبرنامجين في الدكتوراه يضمان 11 تخصصاً، وبذلك يتمكن الطلبة من الاختيار من مجموعة التخصصات ليصبحوا علماء وباحثين ومبتكرين ورواداً مستقبليين .