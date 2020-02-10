150 مؤسسة تستهدف 15 ألف طالب بـ«واجهة التعليم»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط» بمشاركة أكثر من 150 مؤسسة تعليمية، ويستهدف المعرض أكثر من 15 ألف طالب للاطلاع على البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية بالمؤسسات التعليمية المشاركة.

أوراق بحثية

وتتناول الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية من خلال ورقة بحثية موضوعات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا التعليم. وتستعرض الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة المجلس الاستشاري وعضو هيئة التدريس بكلية الإدارة بجامعة أبوظبي، في ورقة عمل موضوع مواكبة التعليم للأهداف الاستراتيجية لرؤية الخمسين. كما تتناول معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ورقة عمل حول الإبداع والريادة في التعليم بدولة الإمارات. ويتناول البرت تواكس مابري وزير التعليم في جمهورية ساحل العاج ورقة حول التعليم ووظائف المستقبل.

وتتضمن فعاليات الدورة السادسة للمعرض تنظيم مؤتمر بعنوان الشباب في الشرق الأوسط لعام 2020، ويضم مجموعة من الحلقات النقاشية والحوارية، التي تتناول عدداً من المحاور المهمة في العملية التعليمية، كالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم، الابتكار والإبداع والريادة في قطاع التعليم، الإرشاد الأكاديمي وميول الطلبة العلمية، تمكين المرأة التعليمي والتنمية الأسرية، التعليم ووظائف المستقبل.

ويوفر المعرض فرصة لنحو 150 مؤسسة تعليمية ونخبة من أفضل الجامعات الدولية والمحلية للتعريف ببرامجها الدراسية وغيرها من الخدمات والمسارات التعليمية لأكثر من 15 ألف طالب وأولياء أمورهم، والمتعلمين من الكبار والدارسين في التعليم العالي من ماجستير ودكتوراه.

أهمية التعليم

وأكد العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية، لـ«البيان» أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إيماناً من سموه بأهمية التعليم ودعم الطلاب في دولة الإمارات.وأوضح أن المعرض فرصة كبيرة للطلاب للالتحاق بمؤسسات تعليمية مرموقة والاستفادة من المنح الدراسية لمختلف الجهات المشاركة في الفعاليات. وأضاف إن المعرض ينطلق في ظل الاستعداد للخمسين.