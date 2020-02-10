استعراض 20 ابتكاراً طلابياً بيئياً بالعين

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

نظمت جمعية أصدقاء البيئة، مساء أمس، المعرض البيئي الذي ضم 20 عملاً للابتكارات البيئية الطلابية، وأجهزة متنوعة في الثقافة البيئية وإعادة التدوير، وذلك في حديقة الطوية بمنطقة العين.

وانطلق المعرض ليجسد للجمهور أهمية الابتكارات البيئية التي أنجزها الطلبة والطالبات، وتنوعت المشاريع ما بين تقديم حلول للمشاكل البيئية، وحماية البيئة من المؤثرات التي تشكل خطراً عليها. حضر افتتاح معرض الابتكارات البيئية، الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، والدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، ومشاركة المدارس الحكومية والخاصة.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض لـ «البيان»: «إن الكثير من الطلبة والطالبات لديهم أفكار نيرة، وتصاميم لمشروعات وابتكارات مستقبلية، وهناك من يجد المتعة في التجربة والابتكار والتصميم، بدءاً من الألف إلى الياء، حتى يصبح المشروع حقيقة.