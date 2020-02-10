«آل مكتوم الخيرية» تقدم تبرعاً مالياً للجامعة البريطانية بدبي

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة تبرعاً مالياً إلى الجامعة البريطانية بدبي، في إطار الدعم السنوي للجامعات، وتأكيداً من سموه على الاهتمام بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، ورفع المعاناة عن المعسرين منهم.

حرص

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، بتسليم شيك التبرع إلى الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، مؤكداً حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المستمر، على دعم التعليم وطلاب الجامعات، وتمكينهم من التحصيل العلمي، والتفوق الدراسي، ورعايته للجوائز المعنية بالأداء التعليمي المتميز.

وأعرب الدكتور عبد الله الشامسي عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه لصالح الطلاب الدارسين بالجامعة، مشيداً بالاهتمام الذي يوليه سموه لتطوير التعليم والتميز فيه.

تميز

أشار الدكتور عبد الله الشامسي إلى العلاقة الاستراتيجية بين الجامعة البريطانية في دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وكلية دبي للتعليم العالي بإسكتلندا، منوهاً بمشاركة دارسات من الجامعة، في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، والذي يعكس رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد، في تأهيل طالبات الجامعات، ليكنّ قياديات المستقبل في مواقعهن العملية، والتي أثبتت بُعد رؤية سموه في هذا المجال.