«تكنولوجيا النانو» تقود طالبين بالعين إلى التتويج

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تمكن الطالبان سيف ماجد المزروعي وخليفة عتيق المهيري من مدرسة سويحان بالعين من الحصول على المركز الأول في فئة علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات للمرحلة المتقدمة ضمن جوائز المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي اسدل الستار أمس على فعالياته مؤخراً ونظم من قبل وزارة التربية والتعليم على مدار 5 أيام في فيستيفال أرينا.

وقام الطالبان بتوظيف تكنولوجيا النانو في تطوير المحفزات باستخدام النيكل لأكسدة الميثان جزئياً للحصول على «غاز الاصطناع» والذي يعتبر المادة الخام في صناعة البتروكيماويات، حيث نجحا في تحضير محفزات أدت للحصول على غاز الاصطناع بمردود إنتاج مرتفع مقارنة بما يتم في الصناعة في الوقت الراهن.

وضم فريق العمل كلاً من المزروعي والمهيري وتحت إشراف الدكتور عبد التواب محمد سعيد مشرف الكيمياء والمدرب الأول، وكذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات وتحت إشراف الدكتور عباس خليل استاذ الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم.

وأعرب فريق العمل عن سعادته بحصولهم على المركز الأول في فئة مهمة من فئات جوائز المهرجان، موضحين انهم يسعون جاهدين إلى رد الجميل للوطن و القيادة الرشيدة التي وفرت لهم كافة وسائل وسبل الدعم التعليمي والمعيشي.

وقال الطالبان: لقد لاحظنا أن دولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام تنتج كميات كبيرة من غاز الميثان والذي يعتبر المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، والذي يمثل استهلاكه مباشرة مشاكل بيئية واقتصادية كبيرة حيث تعتبر عملية تسييل الغاز الطبيعي عملية مكلفة اقتصادياً.

وقال المشرف على المشروع الدكتور عبد التواب سعيد، إن الطالبين يعتزمان تطوير مشروعهما بحيث سيشتمل على دراسات جديدة تهدف إلى تقليل درجة عما تم التوصل إليه في هذا البحث البالغ 500 درجة «سيليزية»، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي قلة سعر تسويق المنتج.