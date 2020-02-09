12 مشروعاً فائزاً في «الجذور والبراعم»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بدعم من جامعة نيويورك أبوظبي، كرّمت الدكتورة جين جودل الناشطة البيئية وسفيرة الأمم المتحدة للسلام، 12 مشروعاً قام بتنفيذها طلاب من 12 مدرسة بالإمارات ضمن حفل توزيع جوائز الدورة السنوية السادسة من برنامجها «الجذور والبراعم» في الإمارات.

وأقيمت فعاليات الحفل، بحضور مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وعدد من ممثلي الجامعة، إلى جانب ما يزيد على 100 طالب وطالبة من أكثر من 20 مدرسة عبر مختلف مناطق الدولة، واستعرض الطلاب، الذين تفاوتت مراحلهم التعليمية ، مشاريعهم التي أسهمت في إحداث أثر إيجابي على البيئة.