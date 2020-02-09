حاكم الشارقة يشهد حفل خريجي جامعة اكستر البريطانية في الخليج

المصدر: الشارقة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس حفل رابطة خريجي جامعة اكستر البريطانية في الخليج، والذي تقيمه الجامعة برعاية كريمة من سموه، وذلك بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

ترحيب

ورحب سموه في مستهل اللقاء بضيوف الإمارة من طلبة وخريجي جامعة اكستر والذين توافدوا من أقطار الخليج العربي لحضور حفل رابطة الخريجين، مثمناً سموه حضورهم وتكبدهم عناء السفر. وتطرق سموه في كلمته إلى رحلته العلمية والبحثية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر البريطانية.

ونوه سموه إلى أن دارة الدكتور سلطان القاسمي تحوي الملايين من الوثائق التاريخية عن المنطقة العربية وعن مختلف ضروب العلم والمعرفة.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بشكر مدير الجامعة وجميع الطلبة الخريجين على حضورهم حفل رابطة الخريجين.

شكر

من ناحيته رحب البروفيسور ستيف سميث مدير جامعة اكستر البريطانية بجميع الحاضرين في حفل رابطة الخريجين في ضيافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقدماً شكره وامتنانه على ما يوليه من دعم للجامعة وأنشطتها.

إنجازات

وتطرق سميث في كلمته لما حققته الجامعة من إنجازات كبيرة، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع الجامعة بدول الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، فقد بلغ عدد الطلبة المنتسبين من الخليج 500 طالب منهم 130 طالباً إماراتياً. وأقام صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريماً لضيوف الشارقة.