26 طالبة «تقنية» يحصلن على رخصة باحث

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت 26 طالبة من كليات التقنية العليا بالشارقة على رخصة «الباحث الميداني الإماراتي»، وذلك في إطار شراكة استراتيجية جمعت كلاً من كليات التقنية العليا، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، وذلك بعد أن خاضت الطالبات برنامجاً تدريبياً، واجتزن متطلباته.

وتم تكريم الطالبات الحاصلات على هذه الرخصة في احتفال أقيم بمقر الكليات في الشارقة، حضره كل من الدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الشارقة، والدكتور عبد الله السويجي، مدير كليات التقنية بالفجيرة، ومحمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحصلت الطالبات على الرخصة بعد حضورهن سلسة محاضرات نظرية وورش العمل واجتيازهن عدداً من الاختبارات، حيث تعرفن على جوانب العمل الإحصائي الميداني مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات، وحماية خصوصية البيانات، وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الإحصائي الميداني.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد الحمادي، مدير كليات التقنية في الشارقة، أن برنامج رخصة الباحث الميداني الذي تم تنفيذه في الكليات يعكس حرص الكليات على التعاون وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية للإسهام الإيجابي في تعزيز مهارات الطلبة العلمية والبحثية وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة، كقطاع البيانات والإحصاء.

تعاون

وأشاد الحمادي بالتعاون بين كليات التقنية للبنات في الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمراكز الإحصائية الوطنية، لتأهيل الطالبات للحصول على رخصة الباحث الميداني، كونها خطوة على صعيد رفد سوق العمل بكفاءات وطنية قادرة على التعامل مع علم البيانات والإحصاء، والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني مستقبلاً.