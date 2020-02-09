تعاون بين «الشارقة للتعليم الخاص» و«مواصلات الإمارات» لتعزيز سلامة الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقية مع مواصلات الإمارات، تتعلق بالأنظمة الذكية للحافلات المدرسية، بهدف تأمين المزيد من السلامة والأمان والطمأنينة للطلبة وذويهم، حيث تضمنت الاتفاقية منظومة الأمن والسلامة، المرتبطة بالأجهزة وأنظمة المراقبة والتعقب، بالإضافة إلى منظومة التتبع التقنية بما فيها نظام إدارة الطلبة والأجهزة والربط مع الأنظمة وصيانة النظام، وغرفة العمليات وصيانتها، وغيرها من النقاط والبنود التي تركز على تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن للطلبة من خلال أحدث التقنيات، وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن مشروع «أبناؤكم في مأمن» الذي أطلقه سموه في الربع الأخير من عام 2019، ومن منطلق حرص الهيئة على أمن وسلامة الطلبة.

وقد وقعت الاتفاقية الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله الجرمن مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات»، وتضمنت الاتفاقية حزمة من البنود المهمة، مثل توفير منظومة الأمن والسلامة للحافلات، وكل ما يرتبط بها من تصميم وتوفير مواصفات نظام كاميرات المراقبة وتعقب الحافلات، بتقنيات عالية الجودة والدقة.

وثيقة

وأكدت الاتفاقية على توفير مواصلات الإمارات وثيقة مواصفات أنظمة المراقبة والتعقب المركزية بخصائص عديدة، سواء ما تعلق منها بتتبع الوقت الحقيقي، وسلوك السائق، وحالة اتصال المركبات، وحالة المركبات المتوقفة أثناء التشغيل، ولوحة المراقبة، والتقارير، وغيرها.

ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص على منظومة التتبع التقنية التي تمثل الأنظمة والأجهزة لإدارة وتعقب الطلبة، وتضمنت تصميم وتوريد أجهزة غرفة العمليات، ونظام إدارة الطلبة، وقيام مواصلات الإمارات بتركيب الأجهزة اللازمة لعمل نظام إدارة الطالب، بدءاً من إعداد الشبكة مروراً بإدارة الترخيص، وصولاً إلى ضبط وإعداد الاتصال بين الأنظمة والتطبيقات.