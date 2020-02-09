ملتقى المهندسين الشباب ينطلق غداً

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق في الثامنة من صباح الغد بجامعة زايد في دبي فعاليات النسخة الثانية لملتقى المهندسين الشباب تحت شعار «نهج المهندس المتميز» برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبتنظيم من مجلس المهندسين الشباب في جمعية المهندسين الإماراتية، وذلك بحضور وزراء وخبراء والعديد من المهندسين الشباب حديثي التخرج وطلبة كليات الهندسة بالدولة.

ويهدف الملتقي الذي يأتي متزامناً مع احتفال جمعية المهندسين بمرور 40 عاماً علي تأسيسها لمناقشة التحديات التي تواجه المهندسين الشباب وإيجاد الحلول من خلال حلقات النقاش والحوارات الشبابية وتثقيف المهندسين الشباب بكيفية تمهيد طرقهم إلى التميز والنجاح المهني، بجانب عرض إنجازات الجمعية خلال الأربعين سنة الماضية.

وقال المهندس محمد محمود مشروم، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين: إن الملتقى يتيح الفرصة للمهندسين الشباب لعرض التحديات التي تواجههم مصحوبة بالحلول المبتكرة للجهات الحكومية والخاصة للنظر في إمكانية تطبيقها وتعزيز مكانة المهندس الشاب المجتمعية وتأهيله بالصورة التي تمكنه من ولوج سوق العمل واكتساب الخبرات وتقلد مناصب رفيعة في مختلف مؤسسات الدولة الهندسية.