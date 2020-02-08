جامعة الامارات ووزارة التربية تطلقان أول مشروع للتعليم المزدوج

المصدر: العين – داوود محمد:

بدأت جامعة الامارات وبالتعاون مع وزارة التربية، بتطبيق مشروع "برنامج التعلم المزدوج"، الأول من نوعه، يستطيع من خلاله طلبة التعليم العام دراسة مساقات في الجامعة أثناء دراستهم في الحلقة الثالثة. والساعات التي ينجزها الطلبة تحتسب لهم ضمن الساعات المعتمدة عند التحاقهم بالجامعة مما يسرع في تخرجهم والالتحاق بسوق العمل، وقد باشر 121 طالباً ضمن البرنامج بدراسة ثلاثة مساقات هي: رياضيات التفاضل والتكامل، والفيزياء، والكيمياء، بعد إجراء اختبار تحديد مستوى من قبل لجنة مشتركة.

وأشار الدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقويم، إلى أهمية البرنامج يتيح لطلبة الحلقة الثالثة الاستفادة من الدعم والإشراف من أساتذة الجامعة، مما يعتبر يعد تطويراً جوهرياً لمنظومة التعليم ، يتعرف طلبة الحلقة الثالثة على طبيعة الدراسة في الجامعة مبكراً مما يضمن لهم استعداداً نفسياً للانتقال بسلاسة استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ،و بناء نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي، وضمان جودة التعليم.

وأضاف أن البرنامج، يمكّن الطلبة من الحصول على معلومات حول قرارات التعليم والتخطيط الوظيفي واستراتيجية التعليم وإثراء معارفهم في المواد ، وفي مرحلة لاحقة ستقدم مجموعة مساقات في العلوم الإنسانية ،ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم ،و الاستفادة من الإشراف والدعم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ومساعدتهم في معرفة اهتماماتهم وميولهم نحو اختيار التخصص المناسب في مؤسسات التعليم العالي ،والتي تأتي تماشياً مع الرؤية الجديدة لمنظومة التعليم لتكون أكثر شمولية ،وتركز على الابتكار والإبداع،

وأوضح أن هناك إقبالاً مميزاً من طلبة مسار النخبة، والمسار المتقدم في المدارس الثانوية وكذلك طلبة المسار المتقدم التقني لطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية .

من جهتها ذكرت الدكتورة أسماء المنهالي، وكيل كلية العلوم، انه باشر 121 طالباً ضمن البرنامج بدراسة ثلاثة مساقات بالجامعة هي: رياضيات التفاضل والتكامل، والفيزياء، والكيمياء، بعد إجراء اختبار تحديد مستوى من قبل لجنة مشتركة.

وأشارت إلى أن البرنامج يمكّن الطلبة من التعرف على طبيعة المساقات من خلال تجربة دراسة بعض المساقات الجامعية وهو لايزال على مقاعد الدراسة في الحلقة الثالثة. كما يحظى الطلبة بمجموعة من الخدمات ووسائل الدعم في الجامعة، كما أن هذه الساعات التي ينجزها الطلبة ستحتسب لهم ضمن الساعات المعتمدة عند التحاقهم بالجامعة، مما يسرع في تخرجهم والالتحاق بسوق العمل.