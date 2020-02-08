100 طالب وطالبة يبتكرون 50 مشروعاً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نظمت المدرسة الأمريكية الدولية في أم القيوين معرضاً للابتكار تحت شعار (قواد الابتكار) تم خلاله عرض مشاريع حديثة من ابتكار طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من المدرسة شارك فيها 100 طالب وطالبة.

حيث شهد المعرض عدد من مسؤولي الدوائر في الإمارة وأولياء الأمور والطلبة من المرحلة الدنيا وحتى الثاني عشر.

وقالت كارول ساركس مديرة المدرسة: إن المدرسة نظمت المعرض بهدف تعميم الفائدة، حيث تم خلاله عرض نحو 50 مشروعاً، منها 10 مشاريع روبوتات و10 أخرى برمجية.

كما شمل الحدث عرض 100 صورة. من جهتها، أكدت إسراء لولو رئيس قسم التكنولوجيا والابتكار بالمدرسة، أنها تعد المرة الثانية التي تنظم فيها المدرسة مثل ذلك المعرض، كما أن المعارض الابتكارية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع عموماً والطلبة على وجه الخصوص.