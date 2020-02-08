فعالية «مبتكر» تحفّز زوّار «أبوظبي للعلوم» على الإبداع

المصدر: أبوظبي - وام

يستضيف مهرجان أبوظبي للعلوم بدورته العاشرة واحتفاء بشهر الإمارات للابتكار، فعالية «مبتكر» التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة للمرة السادسة لتقدم 100 ابتكار متميز من الجهات الحكومية والأفراد تلهم الزوار وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

وتعد فعالية «مبتكر» حدثا سنويا يمنح الموهوبين في مجتمع الإمارات الفرصة لتسليط الضوء على ابتكاراتهم وإبداعاتهم وإبراز مواهبهم الفريدة ضمن فئات العلوم المتنوعة والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار التي تعزز من مستوى الدولة في مؤشر الابتكار العالمي وفق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتشجع فعالية «مبتكر» على طرح الأفكار الإبداعية وتطوير المشاريع المميزة ضمن فئات متنوعة هي الفن والتصميم والتصنيع الرقمي والميكانيكا وتعديل المحركات وعلوم الروبوتات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والاستدامة وعلوم الحياة.

وتعد الفعالية منصة رئيسية تتيح للمبتكرين عرض ابتكاراتهم على الجمهور وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل معها أثناء الاستمتاع بمجموعة من الورش التفاعلية والعلمية وحضور عدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية والعروض الحية التي يقدمها مهرجان أبوظبي للعلوم على كورنيش أبوظبي في منطقة «عَ البحر».

ويشارك في المهرجان هذا العام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة أبوظبي الرقمية ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة وموانئ أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة الصحة.

وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومؤسسة التنمية الأسرية و«توزيع» للتوزيع والخدمات اللوجستية ومؤسسة الإمارات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة وجامعة أبوظبي وبرامج إثراء الطلبة و«كريبتو لابز».

وتعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع «اختبار القيادة الذكي» الذي يهدف إلى ضمان استدامة السلامة على الطرق من خلال توظيف أحدث تقنيات الأنظمة الذكية لتقييم أداء السائقين ومنح رخص القيادة.

و تقدم دائرة الثقافة والسياحة مشروع «مهمة إلى المريخ» والذي يهدف إلى إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء بالتعاون مع «آرنانو» لتطوير فريق وطني من مستكشفي الفضاء.

مما يساهم بتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة على مستوى العالم.

وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية مشروع «برنامج تكامل» الذي يقوم بتوفير خدمات لدعم المبتكرين والمخترعين في الدولة من خلال دعم تسجيل براءة الاختراع ماليا وقانونيا، أو دعم تطبيق التكنولوجيا من خلال الاستشارات.

وعلى صعيد المبتكرين من الأفراد والمؤسسات فهناك ابتكار «الروبوت المرشد السياحي».