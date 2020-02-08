إلهام الطلبة بالتفكير في حل ألغاز الجرائم

المصدر: (دبي-البيان)

شارك طلبة المدارس من زوار فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنسخته الرابعة، في لعبة «مسرح الجريمة التفاعلي» التي نظمها مجلس علماء شرطة دبي.

والهادفة إلى تحفيز الطلبة على التفكير بحل ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية وتوعوية.

وأكد الملازم أول مهندس سعيد الغافري العضو في مجلس علماء شرطة دبي أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، هي لعبة ينظمها المجلس لإشراك أفراد الجمهور وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز الجرائم من خلال التعامل مع سيناريوهات علمية متعددة لها لحل جرائم السرقة أو الاختطاف أو القتل.

وبين أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» هي عبارة عن طرح جريمة أمام المشاركين وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم لحل لغزها والتعرف على هوية منفذها استناداً إلى الأدلة.

مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات.

وأضاف أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» يأتي تنظيمها في إطار دور مجلس علماء شرطة دبي لإرشاد أفراد المجتمع وخاصة الطلبة إلى مختلف التخصصات العلمية التي يمكن أن تكون مجال عملهم المستقبلي في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن المبادرة تحقق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والتواصل مع مختلف فئاته.