3 طلاب ينتجون الوقود من مخلفات أوراق الألمنيوم

المصدر: ( دبي - رحاب حلاوة)

نجح ثلاثة طلاب مواطنين في إنتاج الوقود من مخلفات أوراق الألمنيوم، وذلك بهدف تقليل التلوث الناتج عن مخلفات أوراق الألمنيوم، وإعادة تدويرها في عمليات إنتاج صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استخدام وقود صديق للبيئة وهو (ثنائي مثيل الايثر).

وعمل الطلاب خالد القطاعي وحمزة العيسى وخالد الوالي، الذين يدرسون بالصف الثاني عشر في مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي للبنين، تحت إشراف المعلمين إبراهيم فؤاد ويعقوب درويش، على توفير المواد المستخدمة في المشروع وهي مقياسان أحدهما للضغط والآخر لدرجة الحرارة وكحول الايثانون ومحلول كلوريد الألمنيوم، وقاموا بتوفير خزانين وصمام إخراج الوقود.

وأوضح الطلاب، أنهم حرصوا على المشاركة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمشروع يتماشى مع توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة وإعادة التدوير، والحلول المبتكرة التي تساهم في تحقيق بيئة مستدامة.

وقالوا: «يمكن استخدام أوراق الألمنيوم المستخدمة سابقاً في عملية إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك من خلال إعادة تدويره، حيث قاموا بمعالجة ورق الألمنيوم عن طريق وضعه في محلول hcl مركز ومن ثم استخدامها، واعتمدنا في عمل هذا المشروع أن أوراق الألمنيوم فلز ويمكن أن تتفاعل مع الأحماض وتكون أملاح الألمنيوم التي يمكن استخدامها لإنتاج الوقود».

ولفتوا إلى انهم تواصلوا مع بلديتي دبي والشارقة لفحص عينة الايثر المردودة، موضحين أن «الايثر» هو سائل عديم اللون سريع الاشتعال له رائحة مميزة وكان يستخدم سابقاً كمخدر.