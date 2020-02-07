1450 طالباً بـ«نيويورك أبوظبي» يحملون جنسية 115 دولة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي دفعة 2014، أن الجامعة لعبت دوراً محورياً في مسيرتها التعليمية على الصعيدين الشخصي والوطني، حيث مكنتها من المساهمة في صياغة الرؤى الطموحة من خلال التعرف على احتياجات الأطراف المعنية في سبيل تلبيتها، كما علمتها أنه بتوحيد الجهود مع الشغف سنتغلب على أي تحديات حتى وإن كانت تبدو مستحيلة.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، أن عدد طلاب المرحلة الجامعية بلغ 1450 طالباً يحملون جنسية 115 دولة، مشيرة إلى أن الطلبة الإماراتيين يمثلون الأكثرية بنسبة %15، فيما يبلغ عدد طلبة الدكتوراه أكثر من 80 طالباً.

وأوضحت - في تصريحات للصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الجامعة في حرمها بجزيرة السعديات - أن الجامعة تضم أكثر من 300 من أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون 45 دولة حول العالم، من ضمنهم نخبة من أهم الباحثين والعلماء والكتّاب والفنانين الفاعلين ضمن طيف واسع من التخصصات، حيث حاز مدرسو الجامعة مجموعة واسعة من الجوائز العالمية المرموقة.