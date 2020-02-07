238 طالباً ينتمون لـ66 مدرسة يتنافسون على جائزة الإمارات للعالم الشاب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يتنافس 238 طالباً ينتمون لـ66 مدرسة على جائزة الإمارات للعالم الشاب والتي ستعلن نتائجها يوم غد، حيث عرض الطلبة من خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي نظمته وزارة التربية والتعليم في دبي فستيفال آرينا 100 مشروع ابتكاري.

وشهد المهرجان إطلاق 34 جائزة منها 18 جائزة نقدية تقدمها الوزارة للطلبة إلى جانب 8 جوائز متخصصة تقدمها جهات مشاركة بالمهرجان وخصصت 3 جوائز للمشاركين في تحدي «المبتكرون الصغار»، إلى جانب 4 جوائز لأفضل معلم فضلاً عن جائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة وتبلغ قيمة الجوائز النقدية 326 ألف درهم.

وشارك نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020 في جلسة أوجز خلالها بنبذة عن أهم محاور إكسبو وأهميته باعتباره مساحة تعليمية إضافية للطلبة بأبعاد عالمية.

وأكد عمر سيف غباش مساعد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية «أن استدامة التعلم ومواصلة اكتساب للمهارات وصفة للنجاح والريادة والتطور ويجب أن يكون ذلك فعلاً ملازماً ومستداماً لمن يرغب في تحقيق طموحاته وأحلامه».

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة: «إن عملية التعلم لم تعد مقتصرة على الغرفة الصفية إذ سعت الوزارة عبر ما أدخلته من تغيرات في المنظومة التعليمية إلى تنويع مساحات التعلم أمام طلبتنا».