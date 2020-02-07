موسم ثالث لمسابقة خارج الصندوق

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

انطلق الموسم الثالث من مسابقة خارج الصندوق والذي تقوم بتنظيمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ومركز العين لرعاية الموهبة والتميز ومدرسة شخبوط بن سلطان للتعليم الثانوي.وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ويستهدف الموسم الثالث من المسابقة تشجيع الممارسات الابتكارية المتنوعة وتقديم مجموعة من الحلول خارج الصندوق لمجموعة من القضايا الحياتية لتساعد المجتمع في تقدمه ونموه.

واستحدثت المسابقة في هذا الموسم فئة «قضايا وحلول» ويتم من خلالها طرح ومناقشة عشر قضايا مجتمعية في مجالات التعليم والصحة والمرور والثقافة والعلوم والمعرفة في إطار فعاليات عام الاستعداد للخمسين. ويقوم المشاركون في المسابقة بتقديم مجموعة من المقترحات والحلول والأفكار خارج الصندوق ويقوم فريق من المحكمين بتقييم هذه الحلول ويتم تكريم أصحاب أكثر المقترحات فائدة وفق مجموعة من المعايير المحددة، كما يتم تقديم هذه المقترحات للجهات المختصة بأسماء أصحابها .

وقال أيمن النقيب مبتكر المسابقة والمشرف عليها ومنسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز: «تستهدف المسابقة كافة أفراد المجتمع من طلبة مدارس وجامعات وأصحاب الأعمال وأصحاب الهمم».