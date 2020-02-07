حذاء رياضي لشحن الهواتف

المصدر: العين-داوود محمد

تمكّن فريق من طالبات معهد التكنولوجيا التطبيقية في مدينة العين «مجمع طحنون» من ابتكار حذاء رياضي خاص للتزلج والمشي، يولد الطاقة الكهربائية، لشحن الموبايلات، كما يمكن الاستفادة منه بأغراض شخصية متعددة، تساعد على توفير الطاقة المجانية وسلامة البيئة وتقليل تكلفة الطاقة في الأدوات المنزلية الشخصية البسيطة وفي مقدمتها شحن الموبايلات والكاميرات والأدوات الصوتية.

ضم الفريق عائشة جمعة الكعبي، شمسه ظافر الأحبابي، ميره خلف المهيري، حيث تم عرض الابتكار ضمن فعاليات شهر الابتكار في بلدية العين.

تقول عائشة الكعبي:إن المشاركة في فعاليات شهر الابتكار تأتي تلبية للتوجهات الاستراتيجية للحكومة، وهو فرصة بالنسبة لنا كي نستطيع الخروج بنتاجات تعليمنا العملية وابتكاراتنا خارج الفصول الدراسية وتعريف الجمهور بها وعرضها على الجهات المعنية بهدف تسويقها والاستفادة منها عملياً في تطبيقات الحياة العملية اليومية.

وبالنسبة للابتكار هو عبارة عن حذاء رياضي، تم إدخال بعض التطبيقات التقنية عليه، بحيث يتم تحويل الطاقة المتولدة عن المشي إلى طاقة كهربائية يمكن تخزينها ومن ثم إعادة شحن الأجهزة والأدوات ذات الاستخدامات الفردية والشخصية، وفي مقدمتها شحن الموبايلات في المناطق التي لا تتوفر فيها مأخذ أو مولدات كهربائية.

وأضافت شمسه الأحبابي، نحن نطمح من خلال دراستنا على وضع حلول لمواجهة التحديات الحياتية بأشكالها المختلفة.