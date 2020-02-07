طالبات يخترعن نظاماً لإبعاد الطيور عن مسار الطائرات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أصبحت حوادث الطيور التي تصطدم بالطائرات محل اهتمام في الآونة الأخيرة، وهذا ما جعل الأمر موضع دراسة وبحث لـ5 طالبات من كليات التقنية العليا وهن فاطمة محمد الشكيلي وحمدة حمد المهيري وطفول عبدالله الغيلاني ونور سالم العامري، ودلال محمد الاحبابي، حيث ابتكرن نظاماً للحد من المخاطر التي تشكلها الطيور على الطائرات المدنية والتي قد تتسبب أحياناً في كوارث مميتة.

وأوضحت الطالبات اللواتي يدرسن تخصص هندسة الطيران، أن هناك العديد من الحوادث تنتج عن عرقلة الطيور للطائرات نتيجة تضرر محركات الطائرات بسبب الاصطدام أثناء التحليق في الأجواء وخلال الصعود والهبوط، لذلك قررن أن يبتكرن تقنية تحد من مخاطر الطيور على الطائرات .

وأشرن إلى أن النظام هو عبارة عن رادار متطور يمكنه، رصد تحركات الطيور، كما يسهم في تحقيق أهداف عدة وهي نظام القضاء على أو الحد من تصادم الطيور أثناء إقلاع أو هبوط الطائرات باستخدام جهاز استشعار يصدر ترددات لصد الطيور بعيداً عن الطائرة، مشيرات إلى أنه يتميز بخفة الوزن حيث يتراوح وزنه بين 1 إلى 2 ونصف كجم، وفقاً لنظام الطارد الذي سيتم استخدامه، ويصدر عنه ترددات تتراوح من (15 كيلو هرتز إلى 25 كيلو هرتز).