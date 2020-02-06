لجنة شؤون التعليم بـ«الوطني» تواصل مناقشة إشراف وزارة التربية على المدارس

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، فيما اعتمدت اللجنة خطتها لعقد 4 حلقات نقاشية عن الموضوع في كل من: أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بينما واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.

ترأس الاجتماع عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد النقبي «مقررة اللجنة»، وضرار حميد بالهول، وناصر محمد اليماحي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي.

4 حلقات

وقال عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، واعتمدت تواريخ عقد أربع حلقات نقاشية لمناقشة الموضوع في رأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة، وأبوظبي على الترتيب.

وأشار عدنان الحمادي إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور أبرزها: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية.