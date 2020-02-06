ابتكار نظام لتوليد الكهرباء من الحرارة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

ابتكرت طالبتان نظاماً لتوليد الطاقة الكهربائية مباشرة من الحرارة من دون جزيئات متحركة باستخدام تقنية الموصلات الحرارية، وتتماشى فكرة المشروع مع الحاجة الكبيرة للطاقة البديلة والمتجددة، في وقت أصبح الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة غير موثوق به، وحفاظاً على البيئة التي تعاني من ارتفاع معدل الاحتباس الحراري.

حرص

وتحدثت الطالبتان مروة الفلاسي ورقية ملاحفجي في الصف الحادي عشر من مدرسة دبي الدولية، المنفذتان للمشروع أنهما حرصتا على تنفيذ مشروع يواكب توجهات الدولة في الاعتماد على الطاقة البديلة، وذلك تحت إشراف المعلم مجدي أبو زكي.

وأوضحتا أن استخدام هذا النظام يتاح في أي مكان يوجد به فروقات في درجات الحرارة مثل الصحراء وما تعانيه من حرارة الرمال وبرودة الهواء فيمكن فيها توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة استخدام تقنية مزدوجة في الحرارة، حيث يتم تحويل الطاقة الحرارية التي يفقدها الجزء الساخن نتيجة تقارب الخلايا إلى طاقة كهربائية من خلال تحرك الإلكترونات.

آلية

واستعملتا في هذا المشروع مولداً حرارياً شبه موصل لأنه أكثر حساسية للحرارة من الأسلاك العادية، وتستخدم هذه التقنية في البرادات، حيث ينتج البراد البرودة عندما نزوده بالكهرباء حيث تم استعمال هذه التقنية بشكل معاكس. وحلما بتحويل الابتكار إلى مشروع يخدم الدولة، والإسهام في خلق طاقة بديلة ونظيفة وسهلة الحصول عليها.