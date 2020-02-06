استعراض ابتكارات طلاب المعاهد

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، معرض «الاستكشافات العلمي» ضمن فعاليات «أسبوع التعليم التقني والابتكار2020». واستعرض العديد من طلاب المعاهد الفنية وبوليتكنك أبوظبي، ابتكاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة، والميكانيكا، والبيئة، بالإضافة إلى ابتكارات لدعم أصحاب الهمم.وشملت ابتكارات الطلبة وسيارات كهربائية هجينة، وطائرات بدون طيار، وجهازاً لقياس مؤشر كتلة الجسم، ونظاماً ذكياً لمساعدة مرضى الزهايمر، ونظاماً إلكترونياً للحضور والغياب، وغيرها من الابتكارات التي تخدم المجتمع.

طائرة بدون طيار

ابتكرت الطالبتان مهرة محمد آل علي، وجواهر أحمد الحربي، من بوليتكنك أبوظبي، طائرة بدون طيار متخصصة في توصيل الأدوية من مستشفى لآخر. وقالت جواهر الحربي، الابتكار عبارة عن مركبة توصيل ذاتية القيادة (طائرة بدون طيار) يمكنها حمل 5 كيلو غرامات حمولة من الأدوية والطيران لمدة ساعتين بشكل متواصل، وفي حالة حدوث خلل معين تستطيع الطائرة العودة إلى المكان الذي انطلقت منه.

سيارة كهربائية

وعرض فريق مكون من 12 طالباً يدرسون تخصصات هندسية مختلفة، في بوليتكنك أبوظبي، سيارة كهربائية تستطيع قطع مسافة 50 كيلو متراً في الساعة.

وقال محمد المصعبي، إنه تمكن مع زملائه من تصنيع سيارة تتكون من 3 إطارات والجسم الداخلي من الألومنيوم فيما تم تصنيع جسم السيارة الخارجي من البلاستيك.

وقدمت الطالبتان مها عبدالله الحوسني، وآمنة سعيد الحمودي من بوليتكنك أبوظبي مشروع (راصد ) بإشراف الدكتور.جمال الكراكي. وقالت مها الحوسني المشروع عبارة عن نظام ذكي يرصد ويتعرف على الجموع البشرية، حيث يمكنه التعرف على الحضور وسط الحشود مثلاً خلال المؤتمرات، أو الاجتماعات، أو الطلاب والأساتذة في الجامعات.