استعراض أفضل الممارسات في التعلّم الذكي

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التربية والتعليم فعاليات منتدى التعلّم الذكي في نسخته الثانية تحت شعار «من الميدان وإلى الميدان»، والذي استضافه معهد تدريب المعلمين في عجمان. ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام العاملين في الميدان التربوي بالدولة للالتقاء وتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات في ميدان التعلّم الذكي بالمدرسة الإماراتية، والاحتفاء بالممارسات والمبادرات الميدانية الرائدة، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين المعلمين والفئات التربوية المختلفة.

ويمثل التعلّم الذكي، والذي يستند إلى منهجية متكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم التقليدي، إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية بدولة الإمارات عبر خلق بيئة محفّزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية والتواصل الفعّال بين عناصر العملية التعليمية من الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية وأولياء الأمور والمجتمع.

وركز المنتدى في نسخته الثانية على سبل تعزيز التفاعل بين الطلبة أنفسهم، بما يمكّنهم من الاندماج بفعالية ضمن العالم الرقمي الذي يمثل أحد أبرز ملامح العصر الحالي. تبنّي التكنولوجيا

وقالت حلاوة الشحي، مديرة برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي في وزارة التربية والتعليم: «تعمل الوزارة في إطار خطة طموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر التعلّم الذكي وتبنّي التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة 2021، وبما يواكب أحدث التوجهات العالمية في هذا الصدد. ويمكننا القول إن التقنيات العصرية وما توفره من إمكانيات ستمثل في وقت قريب حجر الزاوية للعديد من الممارسات التعليمية المتقدمة في أنحاء العالم».