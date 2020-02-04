محمد الشرقي يكرّم 19 خر يجاً من حملة الماجستير

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتوفير بنية تحتية مناسبة لاستقطاب الطلبة وتمكين العملية التعليمية، ما يفرض واقعاً مثالياً لتطوير جودة التعليم العالي مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعم مسيرة التعليم العالي داخل الإمارة وخارجها والتي تتركز على تحقيق مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال تكريم سموه 19 خريجاً من حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية في مكتبه بالديوان الأميري حيث استمع سموه لشرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائل الماجستير وأهميتها بعدها قام بتوزيع الشهادات عليهم.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الطلبة المكرمين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم المهنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة ودوره في تلبية متطلبات الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة الدراسات العليا وتوجيههم الأكاديمي نحو خدمة مجتمعهم.

وبدوره تقدم المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة لاستقباله وتكريمه نخبة من طلبة الماجستير ودعمه للعلم والمتعلمين ورعايته لهم. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمستشار راشد عبيد الحفيتي وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه.