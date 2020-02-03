التربية تختار 4 برامج بحثية ضمن منحة البرامج البحثية التعاونية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اختيار أربعة برامج بحثية ضمن منحة البرامج البحثية التعاونية، وسيحصل كل فريق بحثي على "سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم" على مدى ثلاث سنوات للعمل على البرامج البحثية المقترحة وذلك لتعزيز البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثنى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم على الفرق البحثية الفائزة بالمنحة مؤكدا على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بواقع البحث العلمي بالدولة وتحفيزه وتوجيهه نحو القضايا التي تتقاطع مع استراتيجية الدولة وخططها المستقبلية والسعي كذلك لتوفير تمويل للبحوث العلمية المتميزة.

وقدمت المُنحة لأربعة فرق بحثية من 3 جامعات وهي: جامعة الإمارات "فريقين"، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا "فريق واحد"، وجامعة ولونغونغ في دبي "فريق واحد"، وتم اختيار الفائزين بناءً على الجودة العلمية للبرنامج البحثي المقترح وارتباط البرنامج بالسياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن تصميم المنحة تم لتوفير دعم بحثي تنافسي ولتشجيع التعاون بين الباحثين في الدولة من مختلف المؤسسات التعليمية المعتمدة وذلك لتطوير كتلة بحثية كبيرة ذات جودة عالية طِبقاً للمجالات التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما أشاد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بمنحة البرامج البحثية وقال إنها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود البحث العلمي في الدولة والمساهمة في وضع حلول للتحديات الماثلة معرباً عن أمله في أن تمثل البرامج البحثية التعاونية انطلاقة نحو عصر جديد من البحث العلمي.