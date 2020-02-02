جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 201 موظف

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّمت جامعة الشارقة حفل تخريج مجموعة من الدبلومات المهنية لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، لعدد 201 موظف وباحث عن عمل، حيث عمل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة على إعداد البرامج وتنفيذها، بحضور علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاريِ لإمارة الشارقة.