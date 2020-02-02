500 ألف درهم من «دار البر» لطلبة جامعة الوصل

المصدر: ( دبي ــــــ البيان)

قدمت جمعية دار البر دعماً لجامعة الوصل في دبي، بقيمة نصف مليون درهم، موجهة لصالح برنامج مساعدات صندوق الطلبة في الجامعة، الذي يوفر مساعدات اجتماعية، يستفيد منها عدد من طالبات وطلاب الجامعة، الذين يواجهون ظروفاً اجتماعية مادية صعبة.

حضر تسليم قيمة التبرع، محمد سهيل المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في "دار البر"، ود. هشام أحمد الزهراني، نائب رئيس القطاع، ود. محمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، ود. عبد الرحمن حفظ الدين، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المسؤولين والموظفين في الجانبين.

وأكد محمد سهيل المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في "دار البر"، أن الجمعية تولي قطاع التعليم أهمية خاصة، في ظل دور العلم والتعليم في دفع مسيرة التنمية والاستدامة.