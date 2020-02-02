إقبال على التسجيل في كلية الإمارات للتكنولوجيا

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

تشهد كلية الإمارات للتكنولوجيا إقبالاً غير مسبوق من الطلبة على التسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي2019 /2020، حرصاً منهم على التمتّع بالخصومات وفقاً للقواعد التي أقرّتها الكلية قبل موعد انتهاء التسجيل في 16 فبراير الجاري.

وقال البروفيسور الدكتور عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: «نحرص في كلية الإمارات للتكنولوجيا على توفير فرص تعليم متكافئة لجميع القاطنين على أرض الإمارات استجابة للأولويات الوطنية وتوجهات القيادة الرشيدة في تأهيل الطلبة معرفياً ومهارياً ليواصلوا تحقيق المزيد من الإنجازات وتمكينهم في مختلف مجالات الريادة والإبداع، تُقدّم الكلية أفضل البرامج الأكاديمية بأعلى المعايير العالمية، مع خصومات على رسوم التسجيل لمنح كل الطلاب فرصة فريدة للحصول على تعليم مُتميّز وبأسعار تتوافق مع ميزانيات جميع العائلات».

وأضاف: «انطلاقاً من مكانتنا الأكاديمية الرائدة بين الجامعات في الإمارات، نفخر بتوفير مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المُخصّصة للطلاب والراغبين بتطوير حياتهم المهنية في مجالات العلوم الصحية، والهندسة، وإدارة الأعمال، والإعلام والعلاقات العامّة».