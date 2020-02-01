سلطان القاسمي: «أمريكية الشارقة» تستقطب الكفاءات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن الجامعة تتطور بشكل سريع وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2018 وتستمر حتى عام 2022.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، مساء أمس، في الحفل السنوي لرابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة، في الساحة الرئيسة لحرم الجامعة.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة، في مستهل كلمته، بالطلبة الخريجين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، مستعرضاً ما حققته الجامعة الأمريكية في الشارقة في سبيل تحقيق خطتها الاستراتيجية الموضوعة، ومنها افتتاح المبنى الجديد لكلية الهندسة والعلوم في الجامعة الذي يضم العديد من المختبرات العلمية والبحثية، وبلغت تكلفته 320 مليون درهم، كما تم تخصيص 12 مليون درهم للأبحاث العلمية والبحثية، وإنشاء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الذي سيتم افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، ويضم تحته 50 مؤسسة بحثية مرتبطة بالجامعة، بتكلفة بلغت 412 مليون درهم.

وأشار سموه إلى أن الجامعة حريصة على تطوير برامجها الأكاديمية واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية والإدارية، وتحرص على استقطاب أفضل الطلبة للالتحاق بها.

وبيّن سموه أن الجامعة حددت 12 هدفاً لتطوير نتاج العملية العلمية، ومنها: التجربة والممارسة التي يكتسبها الطلبة من خلال احتكاكهم بالأساتذة والمؤسسات التربوية والرياضية، والتي جعلت من طلبة الجامعة مثالاً للتميز والإبداع، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على متابعة أمور الطلبة الخريجين بعد تخرجهم، للتأكد من أنهم على طريق النجاح والتميز.

ومن الأهداف التي حددتها الجامعة: التعليم والتعلم، وأوضح سموه أهمية تتبع القيمة العلمية التي اكتسبها الطالب من المعلم، والتأكد من استيعاب الطالب المادة العلمية.

وأضاف سموه أن البحث العلمي والابتكار من هذه الأهداف، إذ خصصت إمارة الشارقة 12 مليون درهم للبحوث العلمية والابتكار لهذا العام، لتشجيع الطلبة على المشاركة والابتكار والإبداع.

وشدد سموه أن الجامعة حريصة على الحفاظ على المكانة العلمية المرموقة التي وصلت إليها، واستقطاب أفضل الطلبة من مختلف دول العالم، فكان تركيزها على نوعية الطلبة وليس على الأعداد، مبيناً أن الجامعة خصصت 80 مليون درهم سنوياً من ميزانيتها لبرامج المنح الدراسية، منها عدد من الحالات الإنسانية.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة إلى الطلبة الخريجين، حثهم على الحفاظ على ما اكتسبوه من القيم والفضائل والأخلاق الحسنة.

واختتم سموه بشكر إدارة الجامعة الأمريكية في الشارقة في الالتزام بخطط الجامعة التطويرية والحفاظ على المكتسبات العلمية والقيم.