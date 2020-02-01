هيئة آل مكتوم الخيرية تدعم التقنية العليا بدبي بـ600 ألف

المصدر: دبي-البيان

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة 600 ألف درهم دعماً لكليات التقنية العليا بدبي وذلك لصالح صندوق الطلبة بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير كافة احتياجات الطالبات بما يدعم مسيرتهن الأكاديمية ويعزز من نجاحهن وقدرتهن على تخطي أية عقبات تواجه تطور تحصيلهن العلمي.

وقام ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم شيك التبرع لأحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا بحضور همسة العماري مدير كليات التقنية بدبي.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لإدارة كليات التقنية العليا وللطلبة، مشيراً لدور الكليات كأكبر مؤسسة للتعليم العالي والتي ترفد المجتمع بآلاف الخريجين والخريجات سنوياً المؤهلين وفق احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات مؤكداً حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تخصيص مساهمات مالية لصالح صندوق الطلبة لتمكين الكليات من الوفاء باحتياجات طلبتها وأداء رسالتها التعليمية بنجاح.

من جانبه تقدم أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة والدعم السنوي الذي تقدمه هيئة آل مكتوم بما يساهم في دعم طلبة الكليات ومساعدتهم على التحصيل العلمي الأفضل من دون أية معوقات، مشيراً إلى علاقات التعاون المستمرة منذ سنوات مع هيئة آل مكتوم بما يعزز رسالة الكليات ودورها في دعم أداء الطلبة.

وأوضح الملا أن هناك لجنة متخصصة في الكليات تتولى مسؤولية تحديد الطلبة ممن لديهم احتياجات فعلية تتطلب توفير الدعم اللازم لتلبيتها من خلال صندوق الطلبة، بحيث يتم توجيه الدعم المالي لتلك الحالات الطلابية لتعزيز نجاحهم وتفوقهم الأكاديمي.