أوائل رواد الفضاء العرب ضيوف «مهرجان العلوم والتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قائمة المتحدثين المشاركين في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي ستنطلق فعالياته في الرابع من فبراير الحالي في دبي فيستيفال آرينا، وتضم القائمة كوكبة من الوزراء والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الحكومي إلى جانب أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري وزميله سلطان النيادي، وذلك بهدف نقل تجاربهم ومعارفهم في هذا المجال للطلبة عبر جلسات وأوراق عمل يتشارك بها رواد الفضاء مع الطلبة ورواد المهرجان.

تعزيز الابتكار

يشهد اليوم الأول الافتتاحي للمهرجان كلمة لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ويتناول فيها أهم مرتكزات وزارة التربية لتعزيز الابتكار في الميدان التربوي .

ويتضمن اليوم الأول كذلك جلسة وعرضاً تفاعلياً يقدمه مارك روبر الناشط العالمي على قنوات التواصل الاجتماعي .

فعاليات

فيما يستهل اليوم الثاني فعالياته بكلمة يلقيها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ويتحدث فيها عن كيفية توجيه الطاقات نحو تحقيق استثمار أمثل في مجال الفضاء على ضوء التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال إلى جانب معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة والمهندس عمران شرف، للحديث عن استعدادات الدولة لإرسال مسبار الأمل لاستكشاف المريخ .

دبلوماسية

ويسلط اليوم الثالث للمؤتمر العلمي ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الضوء على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر استضافة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، للحديث عن النموذج والنهج الدبلوماسي .