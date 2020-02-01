30 ألفاً في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدبي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

كشف تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، عن واقع التعليم العالي في إمارة دبي أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالإمارة (29960)، يتوزعون على 17 ألفاً و598 طالباً، و12 ألفاً و362 طالبةً، فيما يبلغ عدد خريجي هذه المؤسسات سبعة آلاف و544 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن أعداد الطلبة بحسب الدرجة العلمية، تتوزع على برنامج تأسيسي 994 طالباً وطالبة، ودبلوم عالٍ 531 طالباً وخريجاً، وبكالوريوس 3999 خريجاً وخريجة، و17651 طالبا ًوطالبة، وماجستير 3266 خريجاً وخريجة، و9754 طالباً وطالبة، ودكتوراه 801 طالب وخريج، وأخرى 508 طلاب وخريجين.

وذكر التقرير أن الطلبة يتوزعون على عدة تخصصات أكاديمية، بواقع 1193 طالباً، و346 خريجاً لتخصص الهندسة المعمارية والإنشائية، وإدارة الأعمال و 15166 طالباً، و4417 خريجاً، والتربية 783 طالباً، و167 خريجاً، والهندسة 4000 طالب، و974 خريجاً، وبرنامج تأسيسي 626 طالباً وطالبة، والطب والعلوم الصحية 196 طالباً، والعلوم الإنسانية 1044 طالباً، و247 خريجا، ونظم المعلومات 2997 طالباً، و575 خريجاً، والقانون 725 طالباً، و122 خريجاً، والإعلام والتصميم 1997 طالباً، و514 خريجاً، والعلوم الطبيعية والفيزيائية 459 طالباً، و100 خريج، والسياحة والضيافة 598 طالباً، و65 خريجاً، وتخصصات أخرى 166 طالباً، و17 خريجاً.

إيجابية

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم في تصريحات صحافيه:إن قطاع التعليم الخاص بدبي ينطلق في عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بمعدلات نمو إيجابية كأحد القطاعات الحيوية في دبي»، مضيفاً: «فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة، ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية .