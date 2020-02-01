30 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدبي

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

كشف تقرير لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالإمارة بلغ ) 29960 (، بينهم 17 ألفاً و 598 طالباً، و 12 ألفاً و 362 طالبة، فيما يبلغ عدد الخريجين سبعة آلاف و 544 طالباً وطالبة. ولفت التقرير إلى أن أعداد الطلبة، بحسب الجنسيات الثماني الأكثر التحاقاً بمؤسسات التعليم العالي في دبي، يتوزعون على الجنسية الهندية بعدد 11903 طلاب وطالبات، والإماراتية ب 3798 طالباً وطالبةً، والباكستانية ب 2206 طلاب وطالبات، والمصرية ب 1292 طالباً وطالبةً، والأردنية ب 1039 طالباً وطالبةً، واللبنانية ب 601 طالب وطالبة، والسورية بــ 581 طالباً وطالبة، والصينية ب 538 طالباً وطالبةً.

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