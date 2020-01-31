28 ألف طالب يشاركون فـي 102 ورشة بمهرجان أبوظبي للعلوم

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

انطلقت أمس فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أبوظبي للعلوم، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة في 3 مناطق على كورنيش أبوظبي وفي «حديقة الجاهليّ» بالعين، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول»، تستهدف الفعاليات 28 ألف طالب وطالبة يشاركون في 102 ورشة عمل تفاعلية، وسط توقعات بحضور 120 ألف زائر للفعاليات في المناطق الثلاث ويستمر حتى 8 فبراير.

الحضور

شهد الافتتاح الرسمي للمهرجان الدكتور مغير خميس الخييلي، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة مسلّم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وعامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وسلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وعبيد الظاهري، الرئيس التنفيذيّ لـ «شركة دولفين للطاقة المحدودة»، وعدد من ممثلي الجهات الحكوميّة ووسائل الإعلام المختلفة في الدولة. وقالت سارة مسلّم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «مع بداية عام «الاستعداد للخمسين»، يسعدنا أن يكون مهرجان أبوظبي للعلوم نقطة انطلاق «شهر الإمارات للابتكار» من العاصمة أبوظبي».

منصة متميزة

وأكد المقدم ماجد عبد الله التميمي رئيس قسم الاتصال الحكومي بالإدارة العامة لشؤون الأجانب أبوظبي لـ«البيان» أن مهرجان أبوظبي للعلوم فرصة لاستعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والتعريف بالإنجازات التي حققتها الإدارة، مشيراً إلى أن المهرجان منصة متميزة ويعطينا فرصة للتواصل مع الجهات الحكومية وتبادل الخبرات بينها.

الشرطي المتنقل

وأكد النقيب محمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي لـ«البيان»، أن شرطة أبوظبي تستعرض خلال مشاركتها في المهرجان مركز الشرطي المتنقل، حيث يقدم العديد من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث يمكن للضابط الانتقال إلى مكان الواقعة وفتح البلاغات الجنائية بأنواعها وتدوين الإفادة وإنهاء إجراءات البلاغ في محل الواقعة. وقال عبيد الظاهري الرئيس التنفيذي لـشركة دولفين للطاقة: «أسهم مهرجان أبوظبي للعلوم على مدى الأعوام العشرة الماضية في تنمية روح الابتكار في نفوس الطلبة الصغار والشباب، وفي مساندة مسيرتهم ليصبحوا علماء ومهندسي المستقبل».

وتتولى دائرة التعليم والمعرفة تنسيق جميع فعاليّات الجهات الحكوميّة في أبوظبي المرتبطة بـ «شهر الإمارات للابتكار»، للمساهمة في خلق بيئة مشجّعة على الابتكار والتميّز. ويضم المهرجان مبادراتٍ مبتكرةً منها: «فعاليّة مبتكر2020» التي تقوم برصد جائزة سنوية للمبتكرين في الإمارات، و«برامج إثراء الطلبة» التي تعمل على الارتقاء بمهارات الطلبة في المواد الأساسية، والتي تشمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، و برنامج «لِمَ؟» في المدارس الذي يُلهم عقول الطلبة ويغرس في نفوسهم الرغبة في تعلّم مواد العلوم والتكنولوجيا.