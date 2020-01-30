جامعة خليفة تستضيف «تحدي محمد بن زايد للروبوت»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، المنظمة لـ«تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت»، عزمها استضافة المنتدى الأول من نوعه للتحدي العالمي الذي ينطلق الشهر المقبل، ويقدم جوائز يصل مجموعها إلى 5 ملايين دولار، وسيجمع 32 فريقاً وخبراء دوليين متخصصين في مجال الروبوتات.

فرصة

ويمثل المنتدى فرصة تستعرض الفرق من خلالها ابتكاراتها وتشارك في تبادل الخبرات والتجارب التي مروا بها في المسابقة. ويتزامن تنظيم «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» مع الدورة الـ4 لمعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض ومؤتمر المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، اللذين سيعقدان يومي 26 و27 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وسيشهد المنتدى حضوراً مميزاً لخبراء بارزين في مجالات الروبوتات والمركبات ذاتية التحكم، إضافة إلى حضور الفرق المشاركة في تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020 وعددها 32، وممثلين عن القطاع الصناعي سيقومون بمشاركة خبراتهم في هذا المجال.

مشاريع

وستستعرض الفرق المشاركة في التحدي مشاريعها أمام ممثلي القطاع الصناعي لتعزيز الاهتمام، ورفع مستوى الوعي بهذه المشاريع، بهدف تسهيل فرص التعاونات البحثية، وخلال الندوة، ستقدم الفرق المشاركة وخبراء الأنظمة الروبوتية أوراقهم البحثية ليتم تقييمها، كما سيتضمن جدول أعمال الندوة نقاشات حوارية تفاعلية تزخر بالمعلومات والعروض التقديمية والورش التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز البحثي في مجال الروبوتات.