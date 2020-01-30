يوم إرشادي لطلبة جامعة زايد

المصدر: أبوظبي ودبي - البيان

نظمت جامعة زايد في كل من فرعيها بأبوظبي ودبي فعالية «اليوم الإرشادي للطلبة المقبلين على اختيار التخصص الدراسي».

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الأكاديمي والإرشاد المهني للطلبة الذين لم يستكملوا اختيار تخصصاتهم بعد، بما يمَكِّن كلاً منهم من الاستقرار إلى ما يلائم تطلعاته المستقبلية والمهنية، استناداً إلى معلومات أكاديمية دقيقة من جهة وإلى نتائج متابعات ميدانية منتظمة تقوم بها الجامعة لتطورات ومستجدات سوق العمل من جهة أخرى، كما تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للكليات لطرح البرامج الجديدة التي أدرجتها على خططها الدراسية حديثاً، وإطلاع الطلبة المستهدَفين على محتواها وأهدافها ومستقبلها الوظيفي.

ونوّهت الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، بأهمية هذه المبادرة في تطوير حوارات مفتوحة للطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والأقسام المختلفة، وكذلك مع المسؤولين والاختصاصيين في أقسام الإرشاد الأكاديمي والمهني، حول كل ما يضيء للطالب طريقه إلى التخصص الدراسي، ويساعد على تقليل حيرته حيال المستقبل الذي يخطط له، سواء اختار العمل في المجال الأكاديمي والبحث العلمي.