«النعيمي الخيرية» توزع كسوة المدارس

المصدر: عجمان - وام

وزّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية كسوة مدرسية على المدارس الخيرية في إمارة عجمان، وهي مدرسة منار الإيمان الخيرية ومدرسة الأهلية الخيرية ومدرسة الراشدية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام المؤسسة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن أجندة المشاريع والمبادرات والفعاليات التي تنفذها المؤسسة في عام الاستعداد للخمسين 2020، لتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل.

وأكدت حرص المؤسسة على التواصل مع كل شرائح المجتمع وطلبة المدارس بشكل خاص، وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في تعزيز الشراكة بين المؤسسة والمؤسسات التربوية.