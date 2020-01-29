اتفاقية تعاون بين جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية ومؤسسة استشراف المستقبل

المصدر: ابوظبي – صبري صقر

وقعت جامعة الامير محمد بن فهد السعودية اتفاقية تعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل الاماراتية أمس في ابوظبي.

وقع الاتفاقية الدكتور عيسى الانصاري مدير جامعة الامير محمد بن فهد السعودية مع المستشار سليمان الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والتربويين.

تنص الاتفاقية على توافق مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات المستقبلية التابع للجامعة السعودية ومؤسسة استشراف المستقبل على تبادل المعلومات والموظفين والخبراء في البرامج وورش العمل والمشاريع البحثية والندوات والمؤتمرات.

كما تهدف الى التعاون في تطوير المؤسسات الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بالبرامج المتخصصة والأنشطة البحثية في مجال استشراف المستقبل، وتوسيع تجربة موظفي مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات المستقبلية في المؤسسات، وتزويدهم بفرص لزيادة التفاهم الثقافي، بالإضافة إلى تحقيق سمعة دولية متزايدة لمركز الأمير محمد بن فهد ومؤسسة استشراف المستقبل في مجال الدراسات المستقبلية.

وأكد الدكتور عيسى الانصاري لـ " البيان" أن علم استشراف المستقبل يعتبر جديداً في المنطقة، مشيراً الى أن الاتفاقية تجسد الشراكة الحقيقية بين المراكز العلمية والبحثية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة.

وقال: العلاقة بين المؤسسات العلمية في البلدين تتلخص في القول الحكيم "السعودي إماراتي، والاماراتي سعودي".

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن البحث عن طرق ووسائل تمويل المشروعات المشتركة من خلال مصادر تمويل حكومية خاصة وغيرها، مشيراً الى أن الاتفاقية سوف تتضمن العديد من المشروعات وكل مشروع سوف يتم توقيع مذكرة خاصة به تتضمن كل تفاصيله.

وأكد أن المؤسسات ستقوم بصياغة اتفاقيات عمل محددة للمساعدة في إنشاء وتشغيل برامج وأحداث متخصصة في استشراف المستقبل.

وأكد المستشار سليمان الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل لـ "البيان" أن الاتفاقية تؤسس لتعاون مستقبلي بعيد المدى بين مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات المستقبلية التابع للجامعة السعودية ومؤسسة استشراف المستقبل في مختلف المجالات، مشيراً الى أن الاتفاقية تشمل تنظيم ندوات وورش عمل وتبادل الخبرات في مجال استشراف المستقبل.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر الأولى في هذا المجال بالمنطقة، مشيراً الى أن المؤسسة تخطط للعديد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمركز البحثية خلال الفترة المقبلة.