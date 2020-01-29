25 ألف زائر لمعرض التعليم الدولي 2020

المصدر: (الشارقة - البيان)

حقق معرض التعليم الدولي 2020، الذي اختتمت فعالياته في الـ24 من يناير الجاري، العديد من الأرقام القياسية في نسخته الأضخم منذ انطلاق الحدث.

حيث أعلن مركز إكسبو الشارقة أن عدد زوار الدورة الـ16 التي نظمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة،.

ووزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تجاوز الـ 25 ألف زائر، محققاً نمواً بنسبة 8% عن الدورة السابقة التي شهدت قرابة الـ23 ألف زائر، حيث زار المعرض 201 مدرسة ضمت 8300 طالب وطالبة.

وذلك على مدار ثلاثة أيام فقط، كما شهد أكبر مشاركة تجاوزت الـ132 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم، بزيادة 32% عن الدورة السابقة، فضلاً عن الحضور الكبير لـ70 جامعة وكلية إماراتية.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن هذا النجاح يؤكد مكانة الحدث وأهميته المتنامية.

كونه شكل منصة كبرى لاستعراض الخدمات الجامعية وجعلها بمتناول الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار أفضل الفرص التعليمية المؤهلة لأبنائهم لسوق العمل.

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التنموية الشاملة.

وإيمانه الراسخ بأن التعليم هو أساس التقدم، والعامل الأساسي للوجود في مضمار المنافسة العالمية والارتقاء بالشعوب، كما يجسد رؤية الإمارة التي عوّلت على التعليم في قيادة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.