الجامعة القاسمية تستقبل قنصل عام بنين لدى الدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبلت الجامعة القاسمية بمقرها في الشارقة أدامو آبا باجنان قنصل عام جمهورية بنين لدى الدولة.

وأبدى الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية ترحيبه بزيارة قنصل عام جمهورية بنين لدى الدولة.

مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم في إطار رؤيتها لتلاقي الجهود المشتركة لتنمية التعاون والتنسيق الأكاديمي.

بدوره أشار أدامو آبا باجنان قنصل عام جمهورية بنين إلى دور الجامعة القاسمية وما تقدمه من رسالة عالمية في مجالاتها التعليمية وتميّزها بين مختلف الجامعات، مؤكداً على حرص جمهورية بنين لتعزيز تعاونها الأكاديمي مع الجامعة القاسمية.

وخلال اللقاء استعرض مدير الجامعة مراحل تطوّر الجامعة وتخريج أول دفعة من الجامعة،.

مشيراً إلى بيان نبذة عن فكرة إنشاء الجامعة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة حفظه الله، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطوّر الجامعة.