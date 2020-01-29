«أبوظبي للتنمية» يسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات التعليمية للسودان

المصدر: أبوظبي - وام

سلّم صندوق أبوظبي للتنمية الحكومة السودانية الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من الإمارات والخاصة بالمستلزمات التعليمية وتشمل مقاعد دراسية تُغطي احتياجات 240 ألف طالب.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للارتقاء بالقطاع التعليمي في السودان.

ويغطي إجمالي المساعدات التعليمية التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية احتياجات 400 ألف طالب، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون درهم.

وجرى تسليم الشحنة الثانية، بحضور حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان والفريق الركن أحمد عابدون، والي الخرطوم المكلف، ومن المقرر استكمال توريد كامل الشحنات قبل نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القطاع التعليمي في السودان وتوفير مستلزمات الفصول الدراسية وتهيئة الطلبة للدراسة ضمن بيئة صفية يتوافر فيها كافة الاحتياجات، كما أنها تعد امتداداً للشحنة الأولى التي تم فيها توفير الاحتياجات التعليمية لحوالي 10 آلاف طالب في ديسمبر 2019.

وأضاف إن صندوق أبوظبي للتنمية مستمر في تنفيذ التزامات دولة الإمارات وتزويد الشعب السوداني الشقيق احتياجاته من الموارد التعليمية والغذائية والدوائية والسلع الأساسية الأخرى، لافتاً إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات قوية مع الحكومة السودانية، حيث ساهم منذ أربعة عقود في تمويل العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية في قطاعات متنوعة تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد السوداني.

من جانبه قال حمد محمد الجنيبي: استقبلنا اليوم الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والخاصة بتجهيز المدارس في عدد من الولايات السودانية وتغطية احتياجات 240 ألف طالب من المستلزمات الدراسية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات جاءت في وقت تسعى فيه الحكومة السودانية إلى النهوض بالقطاع التعليمي واستخدام الوسائل الحديثة في العملية التعليمية.