حاكم عجمان: المرأة ركن أساسي في تطور الإمارات

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن المرأة ركن أساسي من أركان التطور الذي تشهده دولة الإمارات في الميادين كافة، خاصة دورها كأم من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته..

مشيداً بدورها في المجتمع الإماراتي الذي لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الخامسة من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية أول من أمس في مبنى الكلية في منطقة الرقايب 2.

والتي ضمت 56 خريجة حصلن على درجتي البكالوريوس ودبلوم الأسرية بعجمان وفرعي الكلية في جمعية النهضة في دبي ورأس الخيمة بالتخصصات الثلاثة حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الاجتماعية والإرشاد المجتمعي والنفسي.

ودعا سموه الخريجات إلى الاستفادة مما تعلمنه في الكلية..

موضحاً أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة، حتى تتواصل مسيرة التنمية التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان - خلال لقائه الخريجات -: «إن الكلية الجامعية تسعى لتقديم برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية للأم والأسرة، وتمكنها من تخريج أمهات على مستوى عالٍ من التعليم والمعرفة وتأهيلهن من أجل خدمة وطنهن وأبنائهن ومجتمعهن.. داعياً سموه إلى الاستفادة من الكوادر المواطنة وخبراتها».

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بالديوان وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.