افتتاح مدرسة «سانت ماري» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة- وام)

افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أول من أمس، أول فروع مدارس «سانت ماري» في رأس الخيمة.

والتي تُشكل إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية المميزة التي تضمها الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية في الإمارة من خلال استقطاب وتوفير منظومة تعليمية متكاملة للأسر التي تعيش في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، أن منطقة «راكز» الأكاديمية تعمل على تحقيق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى اجتذاب المؤسسات التعليمية المميزة التي من شأنها تقديم أفضل مخرجات تعليمية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في العديد من المجالات.