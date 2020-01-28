3019 طالباً في مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن متوسط عدد الطلاب المنتسبين للمراكز عام 2019 بلغ 3019 طالباً.

ووصلت نسبة الطالبات منهم إلى نحو 70 بالمئة.

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة المراكز إلى أن متوسط عدد الحلقات التي نظمتها مراكز مكتوم وصل إلى 201 حلقة خلال العام الماضي، فيما وصل متوسط عدد المحفّظين العاملين في المراكز إلى 189 كانت نسبة المحفظات منهم نحو 72 بالمئة.

وتوزّعت حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها مراكز مكتوم على مناطق ديرة وبر دبي وحتا.

حيث شهدت الحلقات التي يتم تنظيمها في منطقة ديرة أكبر إقبال من الطلاب وبنسبة وصلت إلى نحو 74 بالمئة من عدد الطلاب وعدد حلقات التحفيظ والمحفظين الذكور والإناث، تلتها منطقة بر دبي بنسبة 19 بالمئة، فيما وصلت النسبة في منطقة حتا إلى نحو 7 بالمئة.

وأشاد أحمد محيا الزاهد مدير إدارة المراكز بالإنابة، بنسبة الإقبال الكبيرة التي تشهدها حلقات تحفيظ القرآن الكريم من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، منوهاً بشكل خاص بالحضور النسائي الفاعل من الطالبات الراغبات بتعلم تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده.

وقال الزاهد إن مراكز مكتوم استطاعت خلال العام الماضي الوصول إلى شرائح مجتمعية واسعة ومتنوعة.

حيث شملت قوائم المنتسبين لحلقات التحفيظ الرجال والنساء من اليافعين والشباب وكبار المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى أصحاب الهمم، وهو الأمر الذي يدل على شمولية البرامج التي نقدمها لكل طلابنا.

وأضاف أن إدارة مراكز مكتوم تحرص على توفير البيئة الملائمة لكل المنتسبين، بما يمكنهم من دراسة وحفظ كتاب الله تعالى، والتعرف على ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه وتعاليمه.