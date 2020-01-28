مشاركون في «التعليم الدولي» لـ« البيان »: منصة لتبادل الخبرات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مشاركون في معرض التعليم الدولي 2020، والذي عقد بإكسبو في الشارقة على مدار 3 أيام وزاره 8 آلاف و300 طالب وطالبة من 200 مدرسة، أن المعرض يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي.

وذلك من خلال الفرص التعليمية المتميزة والمتنوعة عبر الذكاء الاصطناعي، والمنح التي تقدمها الجامعات المشاركة سواء المحلية أم العالمية.

وقال أحمد عبدالرحمن العوضي مدير أول إدارة شؤون الطلبة والتسجيل بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: إن الهدف من المشاركة في المعرض الدولي للتعليم 2020 تعريف طلبة المدارس، خصوصاً طلبة الحادي عشر والثاني عشر وأولياء الأمور بالتخصصات الطبية التي تطرحها الجامعة.

ولعل أبرزها كلية الطب العام بكالوريوس الطب والجراحة 6 سنوات دون سنة تأسيسية، كما أن أهم ما يميز الجامعة أن الطالب ومنذ العام الدراسي الأول يتم تدريبه في المستشفيات لاكتساب الخبرات العملية.

دور فاعل

وأكد الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خورفكان أن معرض التعليم الدولي أضحى واحداً من أهم الأحداث التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة، كونه يستهدف شريحة الشباب التي تعد القوى المستقبلية المحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية.

وأصبح من الفعاليات التي تسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة، وخاصة في الإمارات التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها.

آفاق جديدة

بدورها، أوضحت سيفانا سي من شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها بالمعرض، وأن المعرض شكل منصة رئيسية للتواصل والتعاون واستكشاف آفاق جديدة في منظومة التعليم، وأن الهدف من المشاركة عرض أحدث الوسائل التعليمية التي أنتجتها الشركة، تلك التي تساهم في دمج التعليم مع أحدث الأدوات والتقنيات والحلول التعليمية.

فرصة

وقال وليد ضراغمة مؤسس شركة (وليتيك) والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي: إن المعرض يعد فرصة جيدة لكافة الشركات لعرض منتجاتها والترويج لها نسبة لتواجد عدد كبير من الجامعات والمعاهد العلمية التي يمكن أن تستفيد من منتجات الشركات – خصوصاً – تلك التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.