120 مؤسسة تعليمية تشارك في «واجهة التعليم»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تستضيف أبوظبي الدورة الـ6 من معرض «واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط»، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يومي 10 و11 فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية.

أعلنت ذلك اللجنة المنظمة للمعرض خلال مؤتمر صحافي أمس في كلية الشرطة، بحضور العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية، والدكتور فيصل الباكري مستشار معالي وزير التربية والتعليم، وحمد المغربي مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، ومريم أهلي الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم، ولفيف من التربويين وممثلي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي مدير مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية «أن المعرض يحظى بدعم مستمر من وزارة الداخلية على مدى الأعوام الماضية، في تأكيد على مكانتنا كشريك استراتيجي لهذه الفعالية، لنضع أبناءنا من طلبة العلم والمعرفة على الطريق الصحيح، وتعريفهم بالمؤسسات الأكاديمية، والبرامج الدراسية، والمنح التعليمية، وبرامج المساعدات المالية التي يمكنهم الاستفادة منها خلال مسيرتهم العلمية».