سلطان القاسمي يعتمد 249 منحة دراسية في جامعتي الشارقة و«الأمريكية»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس 249 منحة دراسية في الجامعة الأمريكية بالشارقة وجامعة الشارقة.

حيث اعتمد سموه 159 منحة طالب وطالبة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، وتم إحالة 65 طلب منحة إلى إدارة القبول والتسجيل لدراسة تاريخ إصدار الشهادة الثانوية.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة منحاً لـ11 طالباً وطالبةً من أبناء وبنات العاملين في حكومة الشارقة، و10 طلاب وطالبات من أصحاب الهمم، و4 طلاب وطالبات من أبناء وبنات المواطنات، وبذلك يبلغ عدد المنح المعتمدة 249 منحة.