«التربية»: 2 فبراير موعد تسجيل رياض الأطفال والصف الأول للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالصف الأول في المدارس الحكومية، ورياض الأطفال للمرحلتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2020 /2021 للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات، ومن في حكمهم من 2 فبراير المقبل ولغاية 12 مارس، فيما سيتم فتح باب التسجيل في مدارس إمارة أبوظبي «أبوظبي، العين، الظفرة» 23 فبراير.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة تسجيل أبنائهم، نظراً لأهمية هذه المرحلة التعليمية التي تتشكل من خلالها آفاق الطفل معرفياً ومهارياً واجتماعياً.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة من مواليد عام 2014 يحق لهم التسجيل في الصف الأول فيما حددت مواليد عام 2015 للالتحاق برياض الأطفال في المرحلة الثانية، وبالنسبة إلى مواليد عام 2016 يمكنهم الالتحاق برياض الأطفال بمرحلته الأولى، مشيرة إلى أهمية التسجيل في المواعيد المشار إليها، كي يتسنى لها العمل على تهيئة البيئة المناسبة وتنظيم عملية استيعاب الطلبة في تلك المراحل التعليمية، فضلاً عن توفير كافة احتياجاتهم وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروطاً لاستكمال تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات وتشتمل على أن يكون الطالب ضمن السن القانونية ولا يقبل طلب تسجيل طلبة كمستمعين، وعلى المدارس أن تلتزم اعتماد ملف الطالب بعد التسجيل من قبل وزارة التربية عبر برنامج المنهل، كما تلتزم المدارس الحكومية ورياض الأطفال قبول الطلبة المستجدين وفقاً لمناطقهم السكنية، فضلاً عن الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط. وفي ما يتعلق بتسجيل الطلبة من أصحاب الهمم بينت وزارة التربية والتعليم أن تسجيلهم يتم عبر مراكز دعم التربية الخاصة في كافة إمارات الدولة وستتولى تلك المراكز تشخيص وتقييم الطلبة عبر مقابلات ستقوم تلك المراكز بتحديدها بالتنسيق مع أولياء الأمور.

وقالت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية إن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماماً كبيراً لأولى مراحل التعليم المدرسي نظراً لأهميتها في إعداد الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة حيث عملت الوزارة على توفير بنية تعليمية ملهمة للطلبة في تلك المراحل على صعيد البيئة التعليمية والمناهج التدريسية وحرصت كذلك على خلق أجواء تعليمية محفزة تستقطب الطلبة وتساعد على دمجهم بشكل علمي مدروس في مختلف تفاصيل تلك المراحل التعليمية وذلك نظراً لدورها في تهيئة الطلبة من الناحية التربوية والعلمية والذهنية.