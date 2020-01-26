طالب في دبي يحصل على أعلى درجة في العلوم عالميا

المصدر: دبي- البيان

حصل طالب من مدرسة خاصة بدبي على أعلى درجة في العالم في مادة العلوم في امتحانات أوكسفورد AQA لشهادة الثانوية، ويدرس الطالب، أحمد تامر سالم، في مدرسة هورايزن الدولية.

وأرسى الطالب معياراً جديداً لم يسبق له مثيل في مؤهلات أوكسفورد الدولية من خلال الحصول على درجة 9 الاستثنائية. وقد حقق أحمد نتائج مميزة في كافة امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد انضمامه إلى مدرسة هورايزن الدولية.

وعلقت دارين غيل، مديرة مدرسة هورايزون الدولية: "نحن فخورون للغاية بإنجازات الطالب ولقد حقق أعلى تقدير في تاريخ المدرسة لامتحانات العلوم في شهادة الثانوية العامة. ليس العلوم وحسب، إنما في جميع امتحانات مواد الشهادة الثانوية العامة".

وتعليقاً صرح رضا خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النجاح التعليمية قائلا: "نحن نعيش في ظل مدينة معروفة بإنجازاتها الاستثنائية ومتميزة بتطوراتها المبتكرة والتكنولوجية، وحالياً، سيتم الاعتراف بدبي كمدينة تستطيع فيها مدرسة غير انتقائية تخريج طالب بمستوى عالمي ممتاز".